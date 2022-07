Ferienaktion im Bürgerhaus Reisholz : 16 Kinder reisen zu den Sternen

Düsseldorf 16 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren begaben sich zwei Wochen auf eine intergalaktische Bastel-Reise zu fernen Welten.

Seit fünf Jahren sind Kelly und Carlina befreundet. Sie gehen beide nach den Sommerferien in die sechste Klasse des Benrather Schloß-Gymnasiums. Auch die Sommerferien mögen die Mädchen nicht komplett getrennt voneinander verbringen und haben sich deshalb entschlossen, die ersten beiden Wochen zusammen am Sommerferien-Projekt im Bürgerhaus Reisholz teilzunehmen. Für beide ist das keineswegs Premiere. Kelly (10) ist schon das dritte Mal dabei, ihre zwei Jahre ältere Freundin kommt sogar auf sieben Teilnahmen, „weil es mir hier immer gut gefällt“, wie sie erzählt.

Auch Hüftgurte haben die Kinder hergestellt, die dann auch gleich noch dazu dienen, die Wasserflasche transportieren zu können, erläutert Kelly. Der Gurt leuchtet in den schönsten Regenbogenfarben. Gemalt wird natürlich auch. Damit die Ausstellung gut befüllt werden kann, die den Eltern zum Abschluss der Ferienwoche zeigt, was ihre Kinder in den vergangenen Tagen so getrieben haben. Unter ihnen waren auch drei geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Die Unterhaltung funktionierte mit Händen und Füßen sowie mit Unterstützung der ukrainisch sprechenden Betreuerin. Damit niemand wegen fehlendem Geldes abgewiesen werden musste, hatten eine Besucherin und ein Besucher des Bürgerhauses mehrere Plätze gesponsert. Pro Kind hat die Teilnahme 50 Euro gekostet.