Kommunalpolitik im Düsseldorfer Süden Politik will Tempo 30 auf Kappeler Straße

Was die Teilstücke angeht, die über den Stadtbezirk 9 laufen, hatte das Gremium bereits im vergangenen Jahr einen Beschluss gefällt. Deswegen ist offen, ob in der Sitzung nocheinmal darüber diskutiert werden wird. Ein Großteil der Strecke hinter der Uni bis Benrath wird entlang des heutigen kombinierten Rad- und Fußweges an der Münchener Straße führen.