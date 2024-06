Neue Ausstellung in Reisholz Wie man mit Kunst kulturelle Brücken bauen kann

Mit einem abstrakten, scharfkantigen Konstrukt, das an Eisschollen erinnert, illustriert Tom Wollenberg „Zerbrochene Brücken“. Der 34-jährige hat sechs Jahre als Graphik-Designer gearbeitet, ehe er beschloss, fortan Kunst zu machen. „Ich hatte keine Lust immer nur am Rechner zu sitzen, wollte mehr Freiheit, die mir mehr Lebensqualität bringt“, sagte Tom Wollenberg, der sich an der Kunstakademie bewerben will.