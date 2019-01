Gewerbegebiet Reisholz: Erste Groß-Moschee in Düsseldorf soll noch 2019 fertig werden

Abdelaaziz Fachrou ist der Vorsitzende des Vereins Masjid Assalam. Seit der Grundsteinlegung im Mai 2013 wird an der Moschee gebaut. In diesem Jahr soll sie nun fertig werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf In einem Gewerbegebiet in Düsseldorf entsteht derzeit die erste Groß-Moschee der Stadt. Für den Bau der beiden Minarette fehlen noch die Genehmigungen. Ursprünglich sollte der Bau bereits 2016 abgeschlossen werden.

Insgesamt 36 Gebetsräume stehen muslimischen Gläubigen in Düsseldorf zur Verfügung, doch bislang gibt es noch keine Moschee. Die erste entsteht aktuell an der Nürnberger Straße im Gewerbegebiet von Düsseldorf-Reisholz und soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. „Es wird dann nicht nur die erste in Düsseldorf, sondern sicherlich auch eine der schönsten überhaupt sein“, ist sich Abdelaaziz Fachrou, Vorstandsvorsitzender des Vereins Masjid Assalam sicher. In dem Verein haben sich überwiegend Migranten mit marokkanischen Wurzeln zusammengeschlossen.