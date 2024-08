Diskussion um Erhalt der Düsseldorfer Einrichtung SPD fordert offene Diskussion über Bürgerhaus-Zukunft

Die kurze Sommerpause im Bürgerhaus Reisholz ist seit Donnerstagabend schon wieder beendet. Noch merkt man an der Zahl der Veranstaltungen, dass Sommerferien sind. Doch das wird sich bald schon wieder ändern. Auf Anfrage der AfD in der Bezirksvertretung (BV) 9 hatte es unlängst eine Auflistung der vielen Termine gegeben, die es über das Jahr in der städtischen Einrichtung an der Kappeler Straße 231 gibt. Dabei hatte die Partei eigentlich nur in Erfahrung bringen wollen, warum sie in dieser städtischen Einrichtung keine Parteiveranstaltung hatte abhalten können. Die Antwort ist einfach: Teilweise sind die Räume gleich mehrfach am Tag besetzt.