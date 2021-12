Wegen Corona wird digital getagt : Stadt lädt zu Digital-Workshop

Reisholz Ideen von Gewerbetreibenden und Eigentümern gesucht für eine Weiterentwicklung des Gewerbe- und Industriestandortes Kappeler Straße.

In einem öffentlichen Workshop am Donnerstagnachmittag, 9. Dezember, wollen das Stadtplanungsamt und die Wirtschaftsförderung Perspektiven für eine innovative und nachhaltige Weiterentwicklung des Gewerbe- und Industriestandortes Kappeler Straße erarbeiten. Eingeladen sind in erster Linie vor Ort ansässige Gewerbetreibende und Immobilieneigentümer. Die Veranstaltung findet pandemiebedingt digital statt.