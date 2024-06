Stadtplanung mit öffentlicher Beteiligung Wie sich Bürger das Grün im Düsseldorfer Süden wünschen

Mit dem Rahmenplan soll das Grünsystem der Stadt entsprechend der wachsenden Anforderungen fit gemacht werden. Darum organisiert die Stadt seit einigen Jahren für jeden Grünordnungsplan eine zweistufige Öffentlichkeitsbeteiligung – zuerst per Online-Befragung zur Bestandsaufnahme und Analyse. Daran hatten sich im Herbst mehr als 900 Menschen beteiligt. Der zweite Schritt der Planung besteht in den Bürgerwerkstätten in den einzelnen Stadtbezirken, wie nun in Reisholz.