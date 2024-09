Naturprojekt an Düsseldorfer Schule Am Reisholzer Gymnasium brummen die Bienen

Es brummt zuweilen am Freien Christlichen Gymnasium. Seit geraumer Zeit hat die Reisholzer Privatschule drei eigene Bienenstöcke. Nicht nur zur Anschauungs- und Schulungszwecken, sondern es wird auch einiges an Honig gewonnen. Bei der vergangenen Ernte waren es rund 60 Kilo. Mit seiner goldgelben Färbung erinnert er an Obstblütenhonig, schmeckt süß, aber zugleich leicht. Er wird bei Veranstaltungen verkauft oder an verdiente Mitarbeiter der Schule auch schon mal verschenkt.