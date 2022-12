Jahresrückblick Diese Themen bewegten Düsseldorfs Süden 2022

Sanierungen in Benrath

Am Schloss Benrath werden 2023 die Arbeiten zur Sanierung sichtbarer. Bereits in diesem Jahr standen erste Arbeiten, zum Beispiel an der Schlosstreppe zum Spiegelweiher hin, an. Die Sanierung wird voraussichtlich etwa 60 Millionen Euro kosten. Bereits 2015 vereinbarten Bund, Land und die Stadt Düsseldorf, dass jeder von ihnen sich mit 20 Millionen Euro beteiligt. Zum Sanierungspaket gehört auch die Erneuerung des Spielplatzes am Schloss. Im Oktober startete das Beteiligungsverfahren, bei dem Kinder die Anlage bewerteten. Sie suchten sich das „Obermotto“ Wald für den Spielplatz aus.

Auch das Benrather Rathaus wird saniert: Ursprünglich geplant war, mit den Bauarbeiten Anfang des Jahres zu beginnen. Doch das Projekt wurde auf 2023 geschoben. Im Oktober konnten sich alle Benrather an einem Aktionstag von ihrem Rathaus „verabschieden“. Unter anderem wurden Rosenstöcke aus einem Beet-Rondell an Gartenfreunde verschenkt. Die Stadt setzt fast zwei Jahre Bauzeit an, um das denkmalgeschützte Gebäude in Benrath zu sanieren und barrierefrei umzubauen. Die Sanierung und energetische Modernisierung werden nach aktuellem Stand rund 13 Millionen Euro kosten.