Sitzung der Bezirksvetretung 9 Bezirksvertreter diskutieren über Bürgerhaus-Zukunft im Düsseldorfer Süden

Direkt im Anschluss geht es um eine weitere fest im Stadtteil verankerte Einrichtung: Die in der Orangerie untergebrachte Stadtteilbücherei. Weil sie in dem denkmalgeschützten Gebäude bislang nicht barrierefrei ist und noch geklärt werden muss, ob ein entsprechender Umbau möglich wäre, hatte die Verwaltung einen Neubau neben dem Benrather Bürgerhaus an der Telleringstraße ins Spiel gebracht. Der Stadtrat hatte noch vor der Sommerpause entschieden, dass die öffentlichen Kulturorte und Stadtteilbüchereien weiterentwickelt werden sollen. Einen Umzugsbeschluss der Benrather Bücherei gibt es aber noch nicht.