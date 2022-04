Bauprojekt in Düsseldorf : Neue Signalmasten kommen per Hubschrauber

Düsseldorf Am Bahnhof Reisholz wurden neue Signalmasten gesetzt. Um Zeit zu sparen, wurden diese mit dem Hubschrauber angeflogen und von Bodenteams auf die Fundamente befestigt.

Zeit ist Geld. Und viel Zeit hat die Deutsche Bahn (DB) nicht, um den Streckenabschnitt zwischen Köln und Düsseldorf für den Rhein-Ruhr-Express fit zu machen. So war der Zeitfaktor der entscheidende Punkt, um 30 Signale an den Gleisen im und rund um den S-Bahnhof Reisholz per Helikopter einfliegen zu lassen, damit demnäcsht alles elektronisch geregelt werden kann. „Der Transport und die Montage per Hubschrauber gehen deutlich schneller als der Transport per Eisenbahn und die Montage mit dem Kran“, erläutert Ulf Ebers, DB Netz Projektleiter für das Elektrische Stellwerk Düsseldorf.

So schwebte alle acht Minuten einer der vormontierten und 800 Kilogramm schweren Signalmaste ein, wurde von einem der Teams am Boden in Empfang genommen und auf die Fundamente geschraubt. Das passierte in den allermeisten Fällen probemlos, wurden die Hubschrauberpiloten doch millimetergenau per Funk eingewiesen. Und doch gab es Momente, in denen Ebers der Atem stockte. Der Wind hatte sich in einem am 20 Meter langen Halteseil schwebenden Signalmast verfangen, ihn ins Wanken gebracht, so dass er sich in der Oberleitung verfing. Passiert ist dabei nichts, denn der Strom war abgeschaltet und mit der Hilfe eines zweiten Bodentrupps sowie der Flugkünste des Piloten war die Situation schnell behoben. Ebers Aufatmen war deutlich zu hören.