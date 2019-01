Diebstahl : Bäckerei-Transporter ist wieder da

Stadtbäckerei gestohlener Transporter Foto: RP/Facebook

Reisholz Bäcker Frank Westerhorstmann-Bachhausen hatte nach dem Einbruch einen Aufruf bei Facebook gestartet. Mit Erfolg: Am Dienstagmittag wurde der gestohlene Transporter in Duisburg entdeckt. Auch die Filialschlüssel sind wieder da.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Drei aufregende Tage liegen hinter Frank Westerhorstmann-Bachhausen und seinen Mitarbeitern von der Stadtbäckerei Westerhorstmann. Am Sonntag waren drei unbekannte Männer in den Betrieb an der Nürnberger Straße eingedrungen und hatten dabei einen Lieferwagen und einen abgeschlossenen Stahlschrank mitgenommen. In dem Schrank befand sich jedoch kein Geld, sondern die Schlüssel aller Bäckerei-Filialen. Für den Inhaber schlimm genug. Umgehend ließ er in allen die Schlösser tauschen.

Auf der Facebook-Seite der Bäckerei postete Frank Westerhorstmann-Bachhausen noch am Sonntag den Einbruch mit der Bitte, die Augen offen zu halten. Um das zu unterstreichen, lobte er zudem einen Finderlohn in Höhe von 500 Euro aus. Und tatsächlich: Gestern Mittag wurde der abgestellte Transporter mitsamt des Stahlschranks in Duisburg entdeckt. „Über 50.000 Nutzer hatten unseren Hinweis bei Facebook gesehen“, sagte Frank Westerhorstmann-Bachhausen im Gespräch mit unserer Redaktion. Bereits am Dienstagnachmittag sollte das Fahrzeug wieder seinem Besitzer übergeben werden, zuvor hatte die Polizei die Spuren gesichert.

Info Stadtbäcker hat 21 Filialen Filialnetz Der Stadtbäcker Westerhorstmann in 21 Filialen von Pempelfort bis Langenfeld. Backstube Von der Nürnberger Straße aus (seit 2005) werden alle Standorte beliefert. Historie Gegründet wurde die Bäckerei 1905 von Josef Westerhorstmann in Wersten. Sein Enkel Frank übernimmt das Geschäft mit seiner Frau Sandra 1994.

Nun hofft der Bäcker, dass auch noch die Täter geschnappt werden. Denn der Schreck sitzt ihm genauso wie seinen Angestellten in den Knochen. Er war es selbst, der am Sonntagmittag den Einbruch bemerkte und die Polizei rief. Doch nun wird nach vorne geschaut: „Jetzt widmen wir uns wieder mit voller Kraft dem, was wir können: Dem Backen von Brot und Brötchen“, sagte Frank Westerhorstmann-Bachhausen.

Die Spezialisten des Düsseldorfer Einbruchskommissariats KK 14 haben bislang rekonstruiert, dass die drei Männer bereits am Samstag zwischen 17 und 17.30 Uhr vorbereitende Manipulationen an der Kameraüberwachung des Backbetriebes an der Nürnberger Straße vornahmen. Erst am Folgetag drangen sie dann zwischen 8 und 11.30 Uhr in den Bürokomplex ein, der neben der Backstube liegt. Hier brach das Trio die Tür zu einem Bürozimmer auf. Neben dem gewaltsamen Öffnen eines Wandtresors hebelten die Unbekannten einen massiven Standtresor aus seiner Verankerung und luden ihn in einen Transporter der Firma.