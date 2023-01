Veranstaltungsstätten in Düsseldorf Bürgersaal soll besser angebunden werden

Ratsherr Marcus Münter (CDU) geht davon aus, dass der Saal künftig besser vermietet werden kann, wenn bessere Parkmöglichkeiten geschaffen werden. Er hat dafür mit dem Unternehmen Penny an der Oberrather Straße abgesprochen, dass die Parkplätze des Discounters in den Abendstunden von Besuchern des Saals genutzt werden dürfen. Bisher muss von diesem Parkplatz bis zum Saal eine Strecke von rund 500 Metern zurücklegen. Münter möchte aber erreichen, dass eine schnellere Verbindung geschaffen wird. Gemeinsam mit Oliver Schnieders (CDU) hat er deshalb einen entsprechenden Antrag aufgesetzt, über den die Bezirksvertretung in ihrer nächsten Sitzung am 25. Januar abstimmen wird.