Mein Laden : Blumen, Menschen und Emotionen

Gabi und Nicole Tiwisina und Marc Ohliger (v.l.) sorgen mit ihren bunten Blumensträußen für viel Freude bei den Kunden. Foto: Julia Brabeck

Rath Seit 20 Jahren arbeitet die Floristin Nicole Tiwisina in Rath. Dabei hat sie ganze Familien durch mehrere Etappen des Lebens begleitet, sich mit ihnen gefreut, gebangt und getrauert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Nicole Tiwisina hat sich alle wichtigen Daten ihres Lebens auf den linken Arm tätowieren lassen. Zwischen Blumen und Herzen findet sich darunter auch der 1. Januar 2014, der Tag, an dem sie das Blumengeschäft Quast an der Westfalenstraße von ihrer Tante übernommen und in „Tiwis Blütenzauber“ unbenannt hat. 14 Jahre hatte die Floristin zuvor dort mitgearbeitet, wusste also, worauf sie sich einlassen würde. Somit ist sie jetzt 20 Jahre im Stadtteil tätig, in dem sie auch schon seit 30 Jahren lebt. „Ich mag das multikulturelle Flair von Rath. Hier wohnen viele nette Leute.“

„Blumen und der Umgang mit Menschen sind meine Leidenschaft“, sagt Tiwisina, die quasi in diesen Beruf hinein geboren wurde. Denn auch Mutter Gabi, welche nun tatkräftig im Laden mitarbeitet, ist Floristin und hatte viele Jahre ein eigenes Blumengeschäft. Mit „Blumen, Menschen, Emotionen“ umschreibt Tiwisina das, was für sie der Beruf ausmacht. „Wir begleiten manchmal Familien durch alle Etappen ihres Lebens, von der Taufe bis zur Beerdigung. Das ist schön, so teilzuhaben, persönliche Momente mitzuerleben. Manchmal habe ich dann Pippi in den Augen.“

Vor vier Jahren ist das Geschäft auf die andere Straßenseite gezogen und hat dabei seine Fläche fast verdreifacht. Damit konnte das Sortiment und der Service erweitert werden. Neben einer Vielzahl von Schnittblumen und Topfpflanzen, welche täglich frisch am Großmarkt besorgt werden, werden unter anderem auch kleine Geschenkartikel, Kerzen und Karten angeboten. Gerne erfüllt Tiwisina auch Sonderwünsche, besorgt besondere Blumen und Pflanzen oder hat beispielsweise schon einmal Verlobungsringe in einen Strauß eingearbeitet. Sollen Sträuße geliefert werden, kann die Floristin diese auf Wunsch auch mit Pralinen, Sekt oder anderen Artikeln aus dem benachbarten Supermarkt ergänzen. „Wir fertigen dann ein Foto vom Blumenstrauß an und schicken dieses dem Auftraggeber zu, damit er sehen kann, was er verschenkt hat.“

Männer seien beim Blumenkauf großzügiger. „Viele wissen ihre Frauen zu schätzen.“ Mit einem Rosenstrauß für 250 Euro hätte einmal sogar ein Mann versucht, das Herz seiner Liebsten zu gewinnen. Der Spitzentag im Jahr sei aber nach wie vor der Muttertag. In diesem Jahr hat Tiwisina die ganze Nacht durchgearbeitet, um alle vorbestellten Sträuße rechtzeitig fertigzustellen. Dann muss auch Lebensgefährte Mark Ohliger ran, um alle Blumen pünktlich auszuliefern. „Ruhig schlafen lassen mich aber die Abos von Büros, denen ich regelmäßig Blumensträuße und Blumengestecke liefere. Das ist eine beruhigende finanzielle Basis.“