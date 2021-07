Blaulicht in Düsseldorf : 13-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Düsseldorf Am späten Montagabend ist ein Jugendlicher bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 26-jähriger Autofahrer hatte ihn übersehen, der Junge musste ins Krankenhaus.

Ein 13-Jähriger ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Jugendliche kam aus Richtung Dortmunder Straße und wollte den Rather Kreuzweg zu Fuß überqueren, dort wurde er von einem abbiegenden Auto erfasst. Der 26 Jahre alte Fahrer aus Düsseldorf saß in einem Daimler und wollte offenbar links in den Rather Kreuzweg abbiegen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei den 13-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache.