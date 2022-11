Verkehr in Düsseldorf Westfalenstraße soll Tempo 30 bekommen

Dafür hat aber ein anderes Anliegen der Bezirkspolitiker gute Chancen, umgesetzt zu werden. Sie wollen, dass an der Westfalenstraße, Ecke Rotdornstraße eine Fußgängerampel installiert wird. Das sei grundsätzlich möglich, erklärt die Verwaltung. Sie schlägt aber vor, zunächst eine Verkehrszählung von Fahrzeugen und Fußgängern im relevanten Bereich durchzuführen, um so einen geeigneten Standort für die Ampel an der Westfalenstraße zu finden. Die Kosten für die Untersuchung belaufen sich auf etwa 550 Euro und werden von der Bezirksvertretung übernommen.