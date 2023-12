Tafel in Düsseldorf Nachfrage nach Lebensmitteln ist riesig

Denn: In der Ausgabe „Rathgeber“ gibt es neuerdings ein Nummern-System. Jeder Bedürftige erhält im Vorhinein eine Nummer, die die Reihenfolge festlegt, in der die Lebensmittel verteilt werden. Die Nummern wechseln – so, dass jemand, der in der einen Woche eine hintere Nummer gezogen hat, beim nächsten Mal früher dran ist. Ziel ist eine bessere Planung, erklärt Susanne Schulte, verantwortlich für das Projekt „Rathgeber“. Auf diese Weise müssen die Personen im Winter nicht lange in der Kälte warten. Zudem werde durch die Rotation eine höhere Fairness gewährleistet.