Schützen in Düsseldorf : Eine Chefin auf Augenhöhe

Rath Marlene Thyssen-Voss ist die Chefin der Rather Schützen. Repräsentieren macht dabei den kleinsten Teil ihrer vielfältigen Arbeit aus.

Seit rund drei Jahren ist Marlene Thyssen-Voss die Chefin der Rather Schützen. „Der Verein nimmt schon sehr großen Raum in meinem Leben ein“, sagt die 57-Jährige. Eigentlich hat sie täglich in irgendeiner Form mit dem Schützenwesen zu tun. Zum Höhepunkt des Vereinsjahres, dem großen Schützenfest, muss sich die Kirchliche Verwaltungsfachangestellte auch immer Urlaub nehmen, um die vielfältigen Aufgaben erledigen zu können. „Umso mehr ärgert es mich, wenn Leute denken, ich würde nur repräsentieren und Arbeiten delegieren“, sagt die Schützenchefin.

Schließlich würde sie sich nicht scheuen, mit anzupacken. „Ich möchte mit meinem Vorstand und Kameradinnen und Kameraden auf Augenhöhe bleiben, weiterhin Teil der Gemeinschaft sein.“ Deshalb beteiligt sie sich an vielfältigen Aufgaben, hat beispielsweise am Donnerstag die Tische im Schützenzelt mit eingedeckt, die Abnahme des Festplatzes durch das Ordnungsamt begleitet und sich um die Gäste beim Gästeschießen gekümmert. Eigentlich gibt es keinen Programmpunkt vor und während des Festes, an dem Thyssen-Voss nicht in irgendeiner Form beteiligt ist. Sie liest beispielsweise einen Text beim ökumenischen Gottesdienst, schreibt Anträge für Genehmigungen und hält Begrüßungsansprachen. „Ich halte zwar beim Schützenfest die Fäden in der Hand, aber alle anderen Vorstandsmitglieder sind immer auf dem gleichen Wissensstand wie ich, um sofort bei Problemen reagieren zu können.“