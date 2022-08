Mundart in Düsseldorf : Das Schnibbel-Theater hat eine neue Spielstätte

Düsseldorf Das beliebte Mundart-Theater ist nun in Rath zu Hause. Für ein neues Stück laufen bereits die Proben. Premiere wird im Oktober gefeiert.

Für das neue Stück „Stippvisitt em Höhnerstall“, eine Komödie in drei Akten von Bernd Spehling, wird bereits eifrig geprobt. Geleitet wird die erfahrene Schauspieltruppe dabei von Marian Poths, der seit 20 Jahren diese Aufgabe übernommen hat. Die Mundart-Lehrerin Monika Voss hat das Stück speziell für das Schnibbel-Theater in Düsseldorfer Platt übersetzt.

Dieses handelt vom rüstigen Rentner Wotan, der von seiner Frau Walpurja wegen seiner patriarchalen Allüren kurzerhand vor die Tür gesetzt wird. Eine neue Bleibe findet er bei drei alleinstehenden, älteren Damen, die sich in ihrer Wohngemeinschaft nun im „Hemmel op de Ähd“ wähnen. Die Situation eskaliert auf humorvolle Weise, als Walpurja, neugierig, wie es ihrem geschassten Ehemann in der Frauen-WG ergeht, als Schornsteinfeger verkleidet auftaucht.

Die Uraufführung findet am 21. Oktober statt. Danach folgen noch bis zum 8. November acht weitere Vorstellung. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. In der Regel sind die Aufführungen schnell ausverkauft. Den Erlös spendet die rege Theater-Truppe an gemeinnützige Düsseldorfer Organisationen. In den vergangenen 30 Jahren sind so rund 40.000 Euro an Spenden zusammengekommen.