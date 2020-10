Einzelhandelsentwicklung in Düsseldorf : Schaffrath will weiter bauen

Rath Das Unternehmen hat mehrfach seine Pläne für Möbelhäuser an der Theodorstraße bestätigt. Die Verwaltung kann dennoch keinen ernsthaften Willen erkennen.

Die Bezirksvertretung 6 wollte eindeutig die Möglichkeit zum Bau eines Möbelmarktes an der Theodorstraße offenhalten. Deshalb hat sie nun einem neuen Flächennutzungsplan nicht zugestimmt, in dem die Freiflächen für gewerbliche Nutzungen umgewidmet werden, also etwa für Dienstleistungsunternehmen sowie produzierendes Gewerbe und Handwerk. Die Verwaltung hatte aber mehrfach in verschiedenen Gremien darauf hingewiesen, dass trotz des neuen Planes weiterhin auch Einzelhandel an der Theodorstraße realisiert werden könnte. Für solch eine Nutzung könnte eine Sondergenehmigung erteilt werden.