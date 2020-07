Schulbau in Düsseldorf : Schulsanierung in Rath liegt im Zeitplan

Rath Rund 54 Millionen Euro werden für die Kernsanierung des Friedrich-Rückert-Gymnasiums ausgegeben.

Zurzeit wird die Schule von rund 800 Schülern und abends von 200 weiteren Schülern besucht. Da das Rückert-Gymnasium künftig mehr Schüler aufnehmen will, wird es von vier auf fünf Züge erweitert. Dafür werden zusätzliche Räume benötigt. Diese werden in einem zweigeschossigen Anbau geschaffen, in dem naturwissenschaftliche Fachräume zum Beispiel für Informatik, Robotik und Physik eingerichtet werden. Außerdem wird an die vorhandene Dreifachsporthalle, die bereits vor einigen Jahren kernsaniert wurde, eine Einfeld-Sporthalle angebaut.