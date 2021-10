Schulbau in Düsseldorf : Sanierung des Rückert-Gymnasiums verzögert sich

Düsseldorf Das Gebäude kann erst in den Osterferien bezogen werden. Eigentlich sollte der Umzug in den Herbstferien erfolgen. Deshalb muss der Verein Agon noch auf seinen Kunstrasenplatz warten.

Lange lagen die Arbeiten für die Kernsanierung und Erweiterung des Friedrich-Rückert-Gymnasiums im Zeitplan. Noch im Sommer hatte die Leiterin des Schulverwaltungsamtes Dagmar Wandt gehofft, dass diese bis zu den Herbstferien abgeschlossen werden können und dann die Schule aus einer eigens errichteten Containeranlage wieder in ihr Gebäude zurückziehen kann. Doch daraus ist nichts geworden. Der Rückzug soll nun in den Osterferien erfolgen.

Für Schulleiterin Dorothee Pietzko ist das aber nicht „dramatisch“, auch wenn die Schulgemeinschaft mit einigen Einschränkungen leben muss. So können beispielsweise in der Containeranlage in den naturwissenschaftlichen Fächern keine Experimente durchgeführt werden. Dafür konnte jetzt durch den Umzug von Sammlungen in die bereits neuen naturwissenschaftlichen Räumen zusätzlich Platz in der Containeranlage geschaffen werden. Dadurch ist wieder ein geregelter Mensabetrieb mit warmen Mahlzeiten möglich, der durch Corona stark eingeschränkt war.