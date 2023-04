Wohnungsbau in Düsseldorf Wohnbebauung an Stelle von alten Hallen

„Mit einer Beteiligung der Oper würde das Projekt deutlich erleichtert. Das ist ein Gewinn für alle Seiten, die Oper erhält bessere Unterbringungsmöglichkeiten und in Rath wird ein Areal für Wohnungsbau frei“, sagt Ratsherr Marcus Münter (CDU). Er geht davon aus, dass sich für den Wohnungsbau schnell Investoren finden lassen, denn für das Areal besteht bereits ein gültiger Bebauungsplan, der eine drei- bis viergeschossige Wohnbebauung festsetzt. „Ich würde mir eine hochwertige Bebauung wünschen. Dass das auch an solchen Standorten möglich ist, kann man beispielsweise nur wenige 100 Meter weiter in der Gartenstadt Reitzenstein sehen.“ Bislang sei das Aral deutlich unter seinem Wert verwendet worden. Münter geht davon aus, dass der Wert auch noch steigen wird, denn in der Nachbarschaft soll ein direkter Zugang in den Wald geschaffen werden.