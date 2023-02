Verkehrslärm in Düsseldorf Neue Lärmschutzwände an der S-Bahnstrecke in Rath

Im Rahmen des Programms „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ sind im Stadtteil Rath rund 110 Gebäude und Wohnungen ermittelt worden, bei denen der zulässige Lärmgrenzwert für die Lärmsanierung trotz der Lärmschutzwände überschritten wird und die vor dem 1. Januar 2015 erbaut wurden. Diese Häuser sind nach den gültigen Richtlinien zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes förderfähig, was einen passiven Schallschutz betrifft. Dazu zählt etwa der Einbau von Schallschutzfenstern. Für diesen sogenannten passiven Lärmschutz bekommen betroffene Hauseigentümer 75 Prozent der Kosten erstattet.