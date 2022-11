Adventszeit in Düsseldorf Kinder drehen einen Krippenspiel-Film

Info

Gemeinde Zur Oster-Kirchengemeinde gehören die Kirchen Trinitatis an der Eitelstraße in Rath und Melanchthon an der Graf-Recke-Straße in Grafenberg.

Termine An Heiligabend finden um 15.30 Uhr in Melanchthon und Trinitatis Familiengottesdienste statt. In Melanchthon wird der Film gezeigt, in Trinitatis wird ein Krippenspiel aufgeführt.