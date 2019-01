Bezirkspolitik : Mehr Angebote für Kinder in Rath

Auf dem Schulgrundstück am Rather Kreuzweg sollen neue Angebote für Jugendliche geschaffen werden. Foto: Endermann, Andreas (end)

Rath Bezirkspolitiker wollen nach Sozialraumstudie zügig Projekte vorantreiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bezirksvertretung 6 möchte das soziale Umfeld in Rath verbessern und hat dazu zwei Anträge an die Verwaltung gestellt. Damit sollen zwei Bildungs-, Beratungs-, Freizeit- und Betreuungsangebote geschaffen werden. Grund ist eine Sozialraumstudie, welche die Stadt veröffentlicht hat und bei der Rath schlecht abschnitt.

Bei der Studie wurden die Stadtteile daraufhin untersucht, wie dort die Lebensqualität ist, also beispielsweise wie viel Wohnfläche pro Person zur Verfügung steht, und welche Personengruppen dort leben, also zum Beispiel wie viele Arbeitslose, Ausländer oder Familien es dort gibt. Während 74 Prozent aller Düsseldorfer in Sozialräumen leben, die als durchschnittlich oder besser beschrieben werden, sind das in Rath nur 34,7 Prozent. Die Stadt sieht für den Stadtteile deshalb sehr dringenden Handlungsbedarf. Die Bezirkspolitiker wollen jetzt schnell Projekte vorantreiben und machen dazu eigene Vorschläge.

Die Verwaltung soll zum Beispiel prüfen, ob in der Nähe der Selbecker Straße eine weitere Kindertageseinrichtung in Verbindung mit Räumen für Bildungs- und Freizeitangeboten für Schulkinder und Jugendliche errichtet werden kann. „Die Angaben zur Versorgung mit Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren von 19,6 Prozent machten deutlich, dass hier ein Bedarf an einer weiteren Kita besteht“, sagen die Antragssteller, Mitglieder von CDU und FDP.