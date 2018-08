In Rath entsteht ein Quartier mit Wohnungen und Kita

Bauvorhaben in Rath

Rath Auf dem Grundstück der ehemaligen Epiphanias-Kirche starten Bauarbeiten für ein Altenzentrum, eine Kita und Wohnungen.

Vor einem Jahr wurden die evangelische Epiphanias-Kirche und das Gemeindezentrum an der Bochumer Straße im Stadtteil Rath abgerissen. Jetzt werden auf dem rund 6800 Quadratmeter großen Gelände jede Menge Kabel und Leitungen verlegt und mit den Aushubarbeiten begonnen. Dort entstehen nun die „Neuenhof Gärten“, zu denen eine neue Altenpflege-Einrichtung der Caritas, Wohnungen, ein Familienzentrum und eine Kindertagesstätte gehören.

Die Genossenschaft hat einen Teil des Areals von der Caritas für den Bau von Wohnungen und einer Kita erworben, wird allerdings das gesamte Bauprojekt, also auch das Seniorenheim, für die Caritas abwickeln.

Zudem haben sich die Pläne teilweise geändert. Sechs geplante Wohnungen für das betreute Wohnen fallen weg. Dafür wird ein Konvent, also eine Wohneinheit für vier Klosterschwestern eingerichtet, die sich im Pflegezentrum einbringen wollen. Außerdem werden vier Zimmer für Auszubildende der Caritas gebaut.

Das Pflegeheim wird 110 Bewohnerzimmer erhalten, davon sind 19 für die Kurzzeitpflege und elf für die Intensivpflege vorgesehen. Zusätzlich werden 16 Tagespflegeplätze eingerichtet, die es bisher im Stadtbezirk 6 noch nicht gibt. Die Kindertagesstätte, deren Träger die Diakonie sein wird, wird als viergruppige inklusive Einrichtung errichtet. Zu der Kita wird ein großes Außengelände im Innenhof des Quartiers gehören mit Spielgeräten auch für Kinder mit Behinderungen. Die Kita-Räume und die des Familienzentrums sollen später an die Stadt vermietet werden.

Das Wohnangebot der „Neuenhof Gärten“ ist breit aufgestellt, richtet sich an Menschen in verschiedenen Lebenssituationen wie Singles, Paare, Familien und Senioren. „Die Miete wird unter den Vorgaben des preisgedämpften Wohnungsbaus, also unter 9,60 Euro liegen“, sagt Grey.