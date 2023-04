Nachhaltigkeit in Düsseldorf Rath soll einen Bücherschrank erhalten

In Rath soll ein Bücherschrank aufgestellt werden. Das hat die Bezirksvertretung 6 einstimmig beschlossen. Allerdings soll die kleine Literatur-Tauschstelle nicht am Dachsbergweg am Eingang zum Aaper Wald ihren Standort erhalten, wie es die Grünen in ihrem Antrag vorschlugen, sondern nach Möglichkeit auf dem Rather Kirchplatz installiert werden. „Ich spreche gerne mit dem Kirchenvorstand darüber, denn an diesem Platz herrscht eine höhere soziale Kontrolle und mehr Verkehr“, sagt Marcus Münter (CDU).