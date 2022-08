Baumfällung in Düsseldorf : Rath verliert eine große Rotbuche

Baumfällung in Düsseldorf

Düsseldorf Der große Baum am Beginn der Reichswaldallee ist krank und nicht mehr standsicher und wird deshalb gefällt. Ob dort ein neuer Baum gepflanzt werden kann, ist noch offen.

Die alte Rotbuche am Anfang der Reichswaldallee ist ein mächtiges Gewächs. Mehr als fünf Meter beträgt ihr Stammumfang. Zu übersehen ist der große Baum nicht, seine Blätter leuchten weithin in dunkelroten Tönen und da die Buche mitten auf dem Gehweg steht, musste der Radweg extra um sie herumgeführt werden. Jetzt muss aber der Baum gefällt werden, denn er ist krank und nicht mehr standsicher und stellt so eine konkrete Gefahr dar. Die Fällung erfolgt innerhalb der kommenden 14 Tage, vorab untersucht das Gartenamt den Baum auf besetzte Bruthöhlen und Nester.