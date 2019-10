Kinderbetreuung in Düsseldorf : Neue Kita mit richtiger Ameisenkolonie

Rath Im Stadtteil Rath hat eine neue Kindertagesstätte für 58 Kinder eröffnet. Naturwissenschaften sind einer der Schwerpunkte.

Im Neubaugebiet an der Westfalenstraße hat eine neue Kindertagesstätte eröffnet. Das Gebäude wurde vom Investor Ten Brinke in einem Jahr errichtet und an den freien gemeinnützigen Träger Fröbel GmbH vermietet. Dieser betreibt bereits bundesweit 180 Kitas, die Einrichtung in Rath ist aber seine erste in Düsseldorf. Drei weitere Kitas von Fröbel in Düsseldorf sind in der Planung.