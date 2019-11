Quartiersentwicklung in Düsseldorf : Eine neue Mitte für den Stadtteil Rath

Ein Platz für alle Generationen: An der Westfalenstraße ist ein Ort entstanden, an dem sich viele Rather gern aufhalten.. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Rath Der neue Quartiersplatz an der Westfalenstraße wird sehr gut angenommen. Das führt aber auch zu Konflikten und Ärger. Einige Anwohner kritisieren, dass zu viel Müll liegen bleibt.

Die Rather sind eigentlich begeistert von ihrem Quartiersplatz und haben sich diesen schnell zu eigen gemacht. Das allerdings nicht immer auf eine wünschenswerte Art und Weise, wie sich schnell in Gesprächen herausstellt, in denen immer wieder das schlechte Benehmen vieler Nutzer kritisiert wird. „Es wird leider sehr viel Müll hinterlassen und abends ist es hier viel zu lange laut. Dass sich die direkten Anwohner beschweren, kann ich gut verstehen“, sagt Birgitt Carpinteri.

Andere Bürger berichten zudem von schlafenden Betrunkenen auf den Sitzbänken, Hunden, die ihr Geschäft auf den Wiesen verrichten, und Eltern, die ihre Kinder in die Büsche auf Toilette schicken. „Wenn hier noch mehr Wohnungen gebaut werden, muss ein weiterer Platz her. Der hier ist zum Teil schon überlaufen“, sagt Natalia Pawlow.

Das Ehepaar Lore und Hero Herren wohnt schon viele Jahre in Rath und ist nun in eine der neuen Wohnungen gezogen. „Die sind wirklich sehr schön und vor allen Dingen behindertengerecht“, sagt Lore Herren. Ihr gefällt, dass direkt vor der Haustür die Bahn hält und sie in der Nähe alles findet, was sie braucht, wie ein Supermarkt und eine Apotheke. Schön findet sie, dass der Platz belebt ist. „Allerdings ist das ein Wohngebiet und da geht es nicht, dass bis 23 Uhr zum Teil noch 20 Kinder auf dem Spielplatz toben und Jugendliche vor den Wohnungen Fußball spielen.“ Sie würde sich deshalb eine Beschränkung der Nutzungszeit und dann auch Kontrollen wünschen.