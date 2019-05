Brennpunkt in Rath : Warten auf Abriss der illegalen Halle

Rath Das Gebäude sollte schon seit Jahren für den Bau einer Straße entfernt werden.

Seit neun Jahren könnte eine illegal errichtete Hall auf dem Schaustellergelände an der Oberhausener Straße abgerissen sein, denn so lange existiert dafür ein Urteil des Landgerichts. Obwohl die Stadt Düsseldorf mehrfach einen Gerichtsvollzieher dazu angewiesen hat, ist bislang nichts geschehen und wie es aussieht, wird das auch noch so bleiben. Der Gerichtsvollzieher habe die Zwangsvollstreckung mehrfach zurückgewiesen, zuletzt am 6. Februar, teilte die Verwaltung am Mittwoch in der Bezirksvertretung 6 mit. „Scheinbar ist das Urteil Auslegungssache. Verstehen tue ich die ganze Sache nicht“, sagt Bezirksbürgermeister Ralf Thomas.