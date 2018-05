Rath: Helmut-Gollwitzer-Haus hat sich in Rath etabliert

Rath Seit zehn Jahren gibt es an der Bochumer Straße das Helmut-Gollwitzer-Haus für Suchtkranke, die auch noch unter einer psychischen Erkrankung wie Depressionen oder Psychosen leiden. Als die Diakonie vor zwölf Jahren dafür die Pläne vorstellte, stieß sie bei den Rathern auf eine große Ablehnung. Im ohnehin belasteten Stadtteil wolle man nicht eine weitere problematische Einrichtung, wurde angeführt. Von diesen Vorbehalten ist heute nichts mehr geblieben. Das Haus und seine Bewohner werden kaum, und dann auch nicht negativ, wahrgenommen. "In der Regel leben hier eher zurückgezogene Menschen, die eine schwierige Lebensgeschichte zum Beispiel mit einer Alkoholsucht und einer psychischen Erkrankung hinter sich haben", sagt Sieglinde Wohlleben, die die Einrichtung leitet.

Dazu gehört beispielsweise Florian, der seit September 2016 in Rath wohnt. "Als ich hier ankam, war ich ein Wrack. Ich hatte gerade den Entzug hinter mir und suchte dringend ein Dach über dem Kopf", sagt der 34-Jährige. Wer heute den gepflegten und gesund aussehenden Mann sieht, der sogar in einer Staffel am Düsseldorf Marathon erfolgreich mitgelaufen ist, mag das kaum glauben. Dennoch hat Florian noch einen weiten Weg vor sich, bevor er den nächsten Schritt - in einer ambulant betreuten Wohngruppe zu leben - wagen wird.