kommen und gehen : Eines der ältesten Fahrradgeschäfte schließt

Düsseldorf Mitte Mai wird Benjamin Hartmann sein Fahrradgeschäft in Rath aufgeben – kurz vor dem 100-jährigen Bestehen. Der 33-Jährige hat aber bereits neue Pläne.

Gegründet wurde das Fahrradgeschäft Hartmann am Rather Broich im Jahr 1923 von Reinhard Hartmann, und zwar zunächst als Fahrrad- und Motorradwerkstatt, der Verkauf kam erst später hinzu. Heute wird es in der vierten Generation von Benjamin Hartmann geführt. Im Laufe dieser fast 100 Jahre ist viel passiert. „Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland einen Rennradboom. Und weil mein Großvater und mein aus Italien stammender Großonkel – nach ihm wurde das Geschäft in Hartmann-Franguelli umbenannt – viel Spaß am Radsport hatten, konzentrierte sich das Geschäft lange auf den Verkauf und die Reparatur von Rennrädern“, erzählt Benjamin Hartmann. Insbesondere italienische und französische Rennräder seien damals mit großem Erfolg verkauft worden, so der 33-Jährige weiter. Später wurden dann nicht nur Räder der unterschiedlichsten Marken angeboten und repariert, auch eine große Auswahl Zubehör gehörte zum Sortiment.