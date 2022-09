Kultur in Düsseldorf : Eine Woche lang Kultur für die Rather

Seraphina Kleeberg, Elisabeth Saller, Monika Reckmann, Marita Langenhorst und Sandra Mürdter vom Rather Familienzentrum haben die Rather Kulturwoche organisiert. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Bei der 9. Rather Kulturwoche wird an verschiedenen Orten im Stadtteil kostenfrei ein abwechslungsreiches Programm geboten. Lesungen, Musik und Kabarett mit Anka Zink gehören dazu.

Die Rather Kulturwoche, die vom 11. bis 18. September bereits zum 9. Mal stattfindet, hat sich im Stadtteil fest etabliert. „Das ist ein schöner Selbstläufer geworden. Viele Menschen wollen sich daran beteiligen, mithelfen, sie stellen Kontakte her oder einen Platz zur Verfügung“, sagt Seraphina Kleeberg vom SKFM. Sie ist im Rather Familienzentrum für die Stadtteilarbeit zuständig und dazu gehört auch die Organisation der Kulturwoche.

Besucht werden kann in diesem Jahr wieder eine große Bandbreite an Kulturevents, die von Institutionen, Vereinen, Gruppen, aber auch einzelnen Bürgern an unterschiedlichen Standorten gestaltet werden. „Das Schöne ist, dass die Kulturwoche lebendig bleibt, so wie es der Stadtteil ist, denn es kommen immer neue Orte und neue Programmpunkte hinzu“, sagt Kleeberg.

Info Anka Zink eröffnet die Kulturwoche Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei. Lediglich beim Kabarettabend mit Anka Zink kosten die Karten 17 Euro. Sie sind vorab unter Telefon 654215 oder in der Gaststätte Rather Fass, Westfalenstraße 27, erhältlich. Infos zum umfangreichen Programm der Kulturwoche finden sich auf der Homepage caritas.erzbistum-koeln.de/duesseldorf_cv/rather-familienzentrum/. Zudem liegen im Stadtteil Flyer aus.

Als Beispiel nennt sie eine Lesung auf dem Abenteuerspielplatz an der St. Franziskus-Straße, der sich erstmals an der Veranstaltungsreihe beteiligt. Am Freitag, 16. September, liest Andrea Rings dort um 16 Uhr Kindern ab zehn Jahren aus ihrem spannenden Buch „Falcon: Gefahr aus der Luft“ vor. Weitere neue Veranstaltungsorte sind noch das Caritas Pflegezentrum St. Elisabeth, Neuenhofstraße 1-3, wo Udo Glasmacher am Donnerstag um 15 Uhr einen Musikvortrag über die Beatles anhand ihrer Schallplattencover hält und das Café Nisa an der Westfalenstraße 3, in dem am Mittwoch um 18 Uhr eine Lesung mit Michael Uhlworm stattfindet. Es gibt aber auch wieder Klassiker im Programm wie der Auftritt der Band „InSaints“, die am Samstag um 20 Uhr Rock und Pop in der Kirche Zum Heiligen Kreuz, Rather Kreuzweg 43 bietet.

Eröffnet wird die Kulturwoche am Sonntag, 11. September, im Rather Familienzentrum (RFZ), ebenfalls am Rather Kreuzweg 43. Dort gibt es von 14 bis 20 Uhr Kaffee und Kuchen und es werden zum Tag des offenen Denkmals zu jeder vollen Stunde Führungen durch die benachbarte Kirche Zum Heiligen Kreuz angeboten. Am Abend steht ab 18 Uhr Anka Zink mit ihrem Programm „Gerade noch mal gut gegangen“ auf der Bühne. Dies ist die einzige Veranstaltung der Kulturwoche, die etwas kostet, nämlich 17 Euro.

Denn eigentlich soll die Kulturwoche niedrigschwellig sein, denn sie ist auch immer der Versuch, Menschen, die sonst nicht solche Veranstaltungen besuchen, Kultur näher zu bringen und gleichzeitig zu zeigen, was alles im Stadtteil möglich ist. Dafür bietet auch die Abschlussveranstaltung, das Fest der Kulturen, am Sonntag, 18. September, viele Möglichkeiten. Nach einem Gottesdienst um 9.45 Uhr präsentieren sich beispielsweise Gruppen auf der Bühne, die sich sonst im RFZ treffen, wie der Chor Italia Altrove oder die Rollstuhltänzer von „TanzenInklusiv“ mit Udo Dumbeck.