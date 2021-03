Kunst am Bau in Düsseldorf : Ein Kunstwerk für das Friedrich-Rückert-Gymnasium

Düsseldorf Aus 172 Vorschlägen wurde die Arbeit der Künstlerin Nina Beier ausgewählt. Ihr Werk wird sich über mehrere Fassaden der Schulgebäude erstrecken.

172 Künstler haben sich am Wettbewerb beteiligt, von denen sieben in die engere Auswahl kamen. Die Jury hat nun aus den eingereichten Wettbewerbsbeiträgen nach ausführlicher Beratung die Arbeit „Territories“ der Künstlerin Nina Beier in Zusammenarbeit mit dem Architekten Lennard Wolff für eine Realisierung empfohlen. Nina Beier wurde 1975 in Aarhus geboren. Sie besuchte das Royal College of Art in London und arbeitet seit gut zehn Jahren als Künstlerin. Neben internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen in New York, London, Oslo, Florenz und Vilnius fand auch bereits eine bundesdeutsche Ausstellung statt.