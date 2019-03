Unternehmen in Düsseldorf: Experte motiviert zur Digitalisierung

Unternehmen müssen die digitale Transformation aktiv mitgestalten. Dazu gehört autonomes Arbeiten im Team genauso wie eine Vernetzung von Mitarbeitern und Prozessen. Aber vieles muss neu gedacht werden.

In Düsseldorf ist die digitale Transformation auch immer mehr präsent. So ist sie eines der zentralen Themen auf der Start-up-Woche Düsseldorf, die vom 5. bis 12. April stattfindet. Auch die IHK Düsseldorf unterstützt mit ihrer Initiative „go digital“ seit zwei Jahren Unternehmen bei der Digitalisierung. Doch die digitale Transformation funktioniere nur dann, wenn man die Menschen im Betrieb auch mitnehme. „Dabei geht es um Wertschätzung, Fairness und Vertrauen, aber auch um Vorhersehbarkeit und Autonomie“, so Pütz. Das bedeute vor allem, dass Führungskräfte nicht hierarchisch Anweisungen geben, sondern gemeinsam mit den Mitarbeitern Lösungen erarbeiten sollen.

Er macht das an einem Beispiel aus den Niederlanden fest. Dort gibt es die Buurtzorg, eine Organisation zur häuslichen Altenpflege, in der sich die Pflegekräfte ohne Hierarchien selbst im Team organisieren. „Die Buurtzorg war zeitweise das am schnellsten wachsende Unternehmen in Holland.“ Hatte es 2007 gerade einmal vier Pflegekräfte, waren es 2015 schon 9700, die sich in 850 Teams organisierten, um jährlich 70.000 Patienten zu versorgen. „Auch in der Urlaubsplanung könnten sich Teams einfach abstimmen, ohne dass ein Vorgesetzter dann noch seine Unterschrift unter den Urlaubsantrag setzen müsste“, meint Pütz – und das natürlich am besten digital.