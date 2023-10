Mundart-Theater Warum Camping auf Düsseldorfer Platt mehr Spaß macht

Info

Termine Weitere Aufführungen im Oktober gibt es am Freitag und Samstag, 27. und 28., um jeweils 19.30 Uhr, sowie eine Matinee am Sonntag, 29., um 12 Uhr. Im November stehen Vorstellungen am Freitag und Samstag, 3. und 4., jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 5., um 18 Uhr an.

Karten für zehn Euro sind im Vorverkauf (zzgl. Gebühr) bei Wenig, Bürobedarf und Spielwaren, Rethelstraße 160 erhältlich.