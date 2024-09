Den Wunsch, einem Hund ein Zuhause zu geben, verbindet am Samstagvormittag alle auf dem Hof des Tierheims in Rath. Doch da gibt es einiges zu bedenken: Welcher Hund passt überhaupt zur eigenen Lebenssituation? Was ist vor der Anschaffung zu beachten, welche Probleme könnten auftreten? Diese und viele weitere Fragen versucht der VHS-Kurs „Erst das Wissen, dann der Hund“ zu vermitteln.