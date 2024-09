Bibliotheken in Düsseldorf Die Stadtbücherei Rath wurde umfassend aufgewertet

Am auffälligsten ist dabei die Umgestaltung der Kinderbibliothek. Die Rather Künstlerin Rita Lausberg hat dafür rund 15 Quadratmeter große Wandgemälde gestaltet, welche den Aaper Wald darstellen und so ein Stück Heimat in die Räume bringen. „Man fühlt sich regelrecht in den Wald hineingezogen“, sagt Philipps.