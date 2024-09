Schule in Düsseldorf Neue Realschule in Rath hat ihren Betrieb aufgenommen

Die neue Realschule an der Borbecker Straße in Rath ist offiziell eröffnet: Der Schulbetrieb wurde bereits zu Beginn des Schuljahres 2024/25 aufgenommen. „In nur zwei Jahren haben wir in Rath ein neues, zeitgemäßes Schulzentrum für rund 540 Schüler errichtet. Beginnend mit der fünften Klasse wird die Schulgemeinde der neu gegründeten Realschule Borbecker Straße sukzessive wachsen. Das lernfördernde Raumkonzept wird durch eine Zweifach-Sporthalle für den Schul- und Vereinssport sowie ein grünes Klassenzimmer ergänzt“, erklärt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.