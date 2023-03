Bürgermonitor Düsseldorf Unter der Autobahnbrücke ist ein Angstraum

Susanne Enechukwu ist eine an ihrem Umfeld interessierte Frau. Die Pensionärin besucht deshalb gerne Veranstaltungen in ihrem Stadtteil Rath, nimmt auch als Zuschauerin an Sitzungen der Bezirksvertretung 6 teil. Sie möchte, dass ihr Wohnort lebenswert ist und packt dafür selber an, sammelt zum Beispiel regelmäßig Müll ein oder informiert die für die Stadtsauberkeit zuständigen Stellen.