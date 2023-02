Verkehrslärm in Düsseldorf Neue Lärmschutzwände an der S-Bahnstrecke in Rath

In Kürze werden die betroffenen Eigentümer durch das Ingenieurbüro „as Beratung im Immissionsschutz“ angeschrieben und informiert. Die Eigentümer der Objekte können dann mit dem zugesandten Antrag ihre Teilnahme am Programm anmelden oder dies ablehnen. Nach Rückmeldung einer Zusage wird zur Ermittlung der Lärmsituation in den Wohnräumen ein Vor-Ort-Termin vereinbart. Der gesamte Ablauf lässt sich unter www.laermsanierung.deutschebahn.com/passiver-laermschutz-an-gebaeuden.html einsehen.