Radfahren in Düsseldorf : 240 Kinder radeln durchs Waldstadion

Rath So viele Teilnehmer gab es noch nie beim Special Petit Départ. Der Radsporttag für Förderschulen wurde zum dritten Mal ausgerichtet. Viele Kinder durften sich über Medaillen freuen.

„Komm Erik, tritt in die Pedale“, feuert Beatrix Binger ihren Schüler an, der neben ihr auf dem dreirädrigen Tandem sitzt. Erik kann nicht Radfahren, aber es ist selbstverständlich, dass er beim Special Petit Départ mitmacht, dem Radsporttag für Förderschulen, der zum dritten Mal ausgerichtet wird. Im Rather Waldstadion freuen sich Nikolaus Angermann, Mitarbeiter des Düsseldorfer Sportamts, und sein 90-köpfiges Team über die Rekord-Beteiligung von 240 Kindern und Jugendlichen aus Förderschulen in Düsseldorf, Mettmann, Erkrath und Ratingen. „Es ist unglaublich, manche haben sich sogar Urlaub genommen, um mitzuhelfen“, sagt Angermann. Zufrieden ist auch Bernhard Reimann, der nach dem Grand Départ 2017 im Stadtsportbund half, ein nachhaltiges, inklusives Radsportkonzept für Förderschulkinder zu entwickeln. Eine Klasse angehender Erzieher der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Wersten hilft zum Beispiel gemeinsam mit Klassenlehrerin Katharina van Zadelhoff bei der Organisation. „Wir hoffen, dadurch im Bereich der Inklusion praktische Erfahrungen zu sammeln“, sagt Hendrik Dlugay, Schüler des Berufskollegs. Der Kinderradwettbewerb wird von der NRW-Bank, Special Olympics Nordrhein-Westfalen sowie dem Stadtsportbund Düsseldorf finanziell wie personell unterstützt.