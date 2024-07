Fahrradwege in Düsseldorf Rad- und Fußweg in Rath gleicht einer Buckelpiste

Der Rad- und Fußweg zwischen der Bochumer Straße und der Theodorstraße ist in einem schlechten Zustand. Die Wurzeln der Bäume, die den Weg säumen, drücken den Straßenbelag hoch, der bereits an mehreren Stellen aufgeplatzt ist und zudem mehrere Zentimeter hohe Buckel bildet. „Sie sind kaum zu erwarten, im Dunkeln schlecht zu erkennen und stellen eine erhebliche Schleudergefahr für die Radfahrenden und eine Stolpergefahr für Zufußgehende dar“, schreiben die Grünen in der Bezirksvertretung 6 (BV) in einer Anfrage an die Stadt.