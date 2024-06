Verkehrswende in Düsseldorf Mobilitätsstation in Rath wird mit Fest eröffnet

Rund um die neue Mobilitätsstation, zu der unter anderem überdachte Fahrradstellplätze und Sharing-Stationen für Leihräder und E-Scooter gehören, gibt es dann Angebote für Jung und Alt. So können die Gäste beispielsweise im benachbarten Sportpark am Bunker an einem kostenlosen Parkour-Schnupperkurs teilnehmen. Beginn ist um 15.30 und 17 Uhr, Dauer jeweils etwa eine Stunde. Zum Thema Carsharing informieren Mitarbeitende der Firma Cambio. Sie sind bei der Erstellung eines Kontos und bei der Registrierung behilflich. Alles rund um die Mobilitätsstation, es ist die erste im Stadtbezirk 6, erfahren die Gäste am Informationsstand der Connected Mobility Düsseldorf.