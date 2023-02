Karneval in Düsseldorf Jecken bejubeln in Rath und Mörsenbroich den Veedelszoch

Die zahlreichen Narren, darunter unzählige in Tierkostümen von Affe bis Einhorn, als 80er-Jahre-Modesünde in Ballonseide oder als Steampunk, hatten sich ohnehin bestens gegen nasses Wetter gewappnet. „Wir gehen von rund 10000 aus, die an der Strecke bis zum Hülsmeyer-Platz und zurück dem Zug mit seinen 30 Gruppen und rund 450 Teilnehmern zujubeln“, sagte Zugleiter Andreas Niemann, der allerdings bedauerte, dass der Zug überwiegend von Mörsenbroich gestellt wurde, und Rath lediglich mit zwei Gruppen vertreten war. „Weder die Rather Aape, noch die Jungschützen sind diesmal dabei“, so Niemann. Von Sand im Getriebe der jecken Kooperation zwischen Rath und Mörsenbroich wollte Andrea Kaiser jedoch nichts wissen. „Wir waren nach der Corona-Pandemie tatsächlich spät dran, da wir nicht wussten, was möglich sein würde, und da hatten die Rather Vereine bereits andere Verpflichtungen übernommen“, so Kaiser. So hielten maßgeblich die Unterstützer des Rather SV die Fahne des Stadtteils hoch. Zudem gab es auch neue Teilnehmer wie etwa die Gruppe der Japanischen Kita Seibo an der St. Franziskus-Straße.