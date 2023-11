Verkehr in Düsseldorf Anwohnerin sorgt sich um Schulwegsicherheit in Rath

Um von der Theodorstraße aus zur Joachim-Neander-Grundschule zu kommen, müssen die Kinder die Eisenbahnbrücke an der Liliencronstraße überqueren. An der Theodorstraße führt dort ein Fußweg entlang. Dieser sei über lange Zeit nicht freigeschnitten worden, beklagte die Düsseldorferin, deren Enkel die Rather Grundschule besuchen. Auch der Parkplatz am Bahndamm sei so stark mit Bewuchs, Erde und Müll überwuchert, dass Autos diesen nicht richtig nutzen könnten. Das führe dazu, dass die Fahrzeuge den Fußweg blockierten.