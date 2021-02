Diebstahl in Düsseldorfer Supermarkt : Getränkedieb verliert Ausweis auf der Flucht

Er wollte Getränkedosen stehlen - und ließ beim Weglaufen seine Jacke samt Ausweis zurück. Deshalb hat ein 16-Jähriger jetzt ein Strafverfahren vor sich.

Zwei Jugendliche, die in einem Supermarkt am Rather Kreuzweg Getränke holen wollten, ohne zu bezahlen, wurden bei dem Diebstahl vom Hausdetektiv bemerkt. Der sprach die beiden an, die daraufhin losrannten. Einen konnte der Detektiv gerade noch bei der Jacke packen.