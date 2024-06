Foodtruck-Festival in Düsseldorf Hier lassen sich die besten Burger des Landes probieren

Das Festival tourt in diesem Jahr erstmals durch Deutschland und macht neben Düsseldorf unter anderem auch in Hamburg, Berlin, Köln oder München Station. Zur Eröffnung am Donnerstag, 20. Juni, ab 12 Uhr in Rath können Besucher neben den Burgern auch Musiker und Attraktionen für Kinder erwarten. Das Festival ist dann bis Sonntag, 30. Juni, täglich zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 12 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei, alle Burger werden zu einem einheitlichen Preis angeboten.